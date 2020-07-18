АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новоназначенным главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Лавров поздравил Байрамова с назначением на ответственный государственный пост. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, текущая ситуация на азербайджано- армянской границе. Министры договорились продолжить тесное взаимодействие по широкому кругу повестки дня, включая проблематику противодействия новой коронавирусной инфекции и её последствиям, а также содействие возвращению граждан двух стран на родину.