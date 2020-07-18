АрмИнфо.Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамсрусск ответил на письмо фракции НС "Светлая Армения" в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской госгранице.
Согласно сообщению, поступившем в АрмИнфо, Рик Дамсрусск благодарит Марукяна за отправленное 14 июля письмо, в котором сообщается о недавних серьезных инцидентах, нарушении режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. В частности отмечается, что этот вопрос также находится в центре внимания соответствующих комитетов Ассамблеи ПАСЕ и они следят за развитием ситуации: " Я призываю все заинтересованные стороны воздержаться от действий, которые могут спровоцировать и обострить напряженность. Призываю их продолжить работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, найти мирные решения конфликта и обеспечить безопасность гражданских лиц", - отметил Рик Дамсрусск.