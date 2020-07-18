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 Суббота, 18 Июля 2020 17:05
Роза Манукян

Бизнесмен Самвел Майрапетян отреагировал на новое обвинение в отношении себя, обвинив ССС в присвоении полномочий налоговой инспекции

Бизнесмен Самвел Майрапетян отреагировал на новое обвинение в отношении себя, обвинив ССС в присвоении полномочий налоговой инспекции

АрмИнфо. Бизнесмен Самвел Майрапетян выступил с заявлением в связи с новыми обвинениями, выдвинутыми в его отношении, в рамках расследуемого Специальной следственной службой Армении уголовного дела.  В заявлении Майрапетяна, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится:  "17 июля 2020 года уже традиционно из СМИ узнал, что обвинение в отношении меня дополнено Специальной следственной службой. Это продолжение сказки о неуплате мной налогов в особо крупном размере, и, как всегда, это не имеет ничего общего с реальностью",- написал бизнесмен.

При этом Майрапетян считает, что этими действия СС преследует простую цель: "Еще в 2018 году ССС предъявила мне обвинение в якобы содействии в получении взятки в крупном размере. После выдвижения данного обвинения, на все принадлежащие мне денежные средства и имущество был наложен арест. Это решение было обжаловано  в судебном порядке, в результате чего Кассационный суд 20 декабря 2019 года принял окончательное решение, в котором зафиксировано нарушение моих прав и обязал Специальную следственную службу снять арест. Несмотря на то, что решение принято еще в декабре прошлого года, оно было отправлено сторонам 24 июня 2020 года.  И просто для того, чтобы не выполнять решение Кассационного суда, Специальная следственная служба 25 июня, то есть на следующий день, начала обвинять меня уже в неуплате налогов в период 2004-2005гг., озвучив не только далекие от действительности, но и от логики и разума <большие цифры>. Считаю излишним отмечать, что все представленные организации неоднократно проверялись и перепроверялись налоговыми органами как во время прежней, так и во время действующей власти, также при посредничестве Специальной следственной службы. В результате по какому-либо факту не было зарегистрировано никакого крупного нарушения>,- говорится в заявлении Майрапетяна.  Бизнесмен не понимает, почему они остановились именно на сумме в размере 35 млрд: <С такой же логикой можно было озвучить цифру 35 триллионов или 35 секстиллионов, от этого все равно ничего не изменилось бы>.  Из всего этого, по словам Самвела Майрапетяна, можно сделать два вывода: первое - ССС в любой момент может обвинить вас в неуплате налогов и назвать любую удобную им в этот момент якобы неуплаченную сумму налога, вне зависимости от законности любой осуществляемой вами деятельности и подтверждающих эту законность многочисленных документов.

" Фактически, Специальная следственная служба, не обладая какими-либо профессиональными умениями в этой сфере, присвоила себе полномочия налоговых органов> А второй вывод должны сделать сотрудники Специальной следственной службы. Как показывает история, справедливость, в конце концов, устанавливается как во внутригосударственных, так и международных судебных инстанциях и уголовная за все незаконные действия последует ответственность", - подытожил он.  Отметим, что накануне в ССС сообщили, что в рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе, обвинение Самвелу Майрапетяну вновь дополнено, бизнесмен обвиняется в неуплате налогов при сделках с недвижимостью. По версии следствия, в течение 2004-2014 годов компании Майрапетяна в сфере недвижимости не выплатили в бюджет более 23 млрд драмов, а вместе со штрафами - свыше 35 млрд драмов (более 70 млн долларов).  Напомним, что Майрапетян обвиняется в пособничестве в получении взятки в размере 7 млн долларов бывшими высокопоставленными должностными лицами. Отметим, что согласно сообщению предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, данную сумму она передала Майрапетяну с тем, чтобы он передал ее экс-президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, а также бывшему главе администрации президента Армену Геворкяну.  Самвел Майрапетян был задержан 6 октября 2018 года, а через три дня арестован. 27 декабря Майрапетян был освобожден из-под стражи под залог в 30 млн драмов (более 61 тыс. долларов), учитывая состояние его здоровья. В январе 2019 года ССС разрешила Майрапетяну покинуть страну и отправиться в Германию, приняв за основу заключение медицинского консилиума, созванного по приказу министра здравоохранения для оценки состояния его здоровья. ССС установила в качестве крайнего срока для возвращения 15 октября. Прошло уже несколько месяцев с момента истечения крайнего срока, но Майрапетян так и не вернулся.

В марте этого года ССС отменила избранную в отношении Самвела Майрапетяна меру пресечения в виде освобождения под личное поручительство и объявила его в розыск, следователь подал ходатайство о его аресте, которое суд удовлетворил.

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