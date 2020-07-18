Суббота, 18 Июля 2020 17:03

АрмИнфо.Оперативную ситуацию на армяно- азербайджанской границе обсудили в Минобороны Армении на встрече премьер- министра Никола Пашиняна с руководящим составом МО и ВС РА - министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генштаба Оником Гаспаряном.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, во встрече участвовал и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Премьер в ходе своего выступления констатировал, что военно-политическая ситуация в регионе обострилась вследствие агрессии предпринятой Азербайджаном в отношении суверенной территории Армении.

Он напомнил, что вечером 12 июля противник напал с целью захватить армянский пост "Анвах" (бесстрашный). По словам премьера, для полного представления ситуации необходимо зафиксировать, что эта позиция находится на территории суверенной Армении, и никак иначе как агрессия нельзя охарактеризовать действия Азербайджана.

Он также констатировал, что ВС АР нанесли удары из артиллерии и ударных беспилотников по приграничным селам Тавушской области Армении (Мовсес, Айгепар, Чинари, Кармрахбюр), нанеся существенный ущерб гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Премьер также отметил, что ВС обложили свои населенные пункты огневыми батареями, и оттуда обстреливали армянские села, преследую цель ответные действия армянской стороны представить в качестве агрессии против мирного азербайджанского населения.

"Очень возможно понять значение и контекст происходящих событий, потому что наступательные действия Вооруженных сил Азербайджана должны иметь объяснение, поэтому важно ответить на следующие вопросы: что хочет сделать военно-политическое руководство Азербайджана и почему?

В последние месяцы усилилась многолетняя военная риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева и он более агрессивно угрожает силовым путем решить карабахский вопрос, открыто демонстрируя свое намерение сорвать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. На этом фоне он развил тезис о силе и непобедимости азербайджанской армии, пытаясь оправдать практику отказа от использования миллиардов долларов на благо азербайджанского народа, израсходованных за последние полтора десятилетия под предлогом развития армии", - отметил глава армянского правительства.

Вместе с тем он констатировал, что военно-политическое руководство Азербайджана неоднократно заявляло, что ожидает от Ильхама Алиева приказа решить карабахский конфликт военным путем. По его словам, эта продолжающаяся риторика должна была как-то проявиться, и естественно, на фоне агрессивных заявлений военно-политического руководства Азербайджана, бдительности и внимание Армии обороны Арцаха должно было быть удвоено, и тогда Азербайджан решил нанести удар в том направлении, с которой армянская сторона меньше всего ожидала.

"Цель была одна: неожиданным ударом воплотить в жизнь миф о непобедимости азербайджанской армии, сокрушить военным успехом моральные и психологические позиции армянской стороны, и в сложившейся ситуации напасть на Арцах. Однако, Вооруженные силы Армении, продемонстрировали исключительно высокий уровень боеспособности, не только обеспечивая нерушимость границ Армении, но и разрушив миф, построенный действующим президентом Азербайджана на протяжении полутора десятилетий о боеспособности азербайджанской армии", - сказал Пашинян.

Причем, продолжил он, этими действиями Азербайджан нанес значительный ущерб странам, с которыми активно сотрудничал в военно-технической сфере, потому что за последнюю неделю армянские ВС поразили вооружение, считающееся неуязвимым во всем мире.

"Однако, в этой истории самое большое удивление вызывает своевольное отношение военно-политического руководства Азербайджана к жизням своих солдат, которых отправляют на предсказуемую смерть, даже когда поставленная перед ними задача явно недостижима.

Провокация, предпринимаемая военно-политическим руководством Азербайджана, также имеет гораздо более широкий геополитический контекст. Азербайджанская пропаганда, пытаясь скрыть свою несостоятельность, начала развивать тезис о том, что армянские ВС расположились таким образом, чтобы нанести удар и разрушить международные энергетические инфраструктуры, берущие свое начало Азербайджане. Это делается с целью представления Армении в качестве глобальной угрозы", - считает Пашинян.

В этом контексте он подчеркнул, что самым важным доказательством абсурдности этой идеи является то, что у Армении теоретически была возможность предпринять подобные действия еще до событий прошлой недели. По словам армянского премьера, у Армении никогда не было такой цели, поскольку в армянской политической повестке дня цели создавать экономическую, политическую, военно-политическую нестабильности и угрозу в регионе и мире нет, и не будет.

"Наша задача - обеспечить наш суверенитет, безопасность наших границ, страны и народа, а также обеспечить глобальную безопасность. И в последние дни стало очевидно, что Азербайджан представляет угрозу не только для Армении, но и для глобальной безопасности.

Несколько дней назад официальный представитель Азербайджана прямо заявил, что их страна может нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС. Правда, Армения способна обеспечить собственную безопасность, в том числе и Мецаморскуой АЭС, но это заявление, которое однозначно следует рассматривать в качестве преступления против человечества, поскольку такие действия представляет собой угрозу для совершения терроризма против человечества, и должно получить соответствующий международный ответ, и должно быть расследовано", - заявил Пашинян.

Говоря о дальнейших действиях, премьер Армении напомнил о неизменности армянской позиции, и выразил убеждение, что давно уже пора выйти из цикла постоянных призывов о нарушении режима прекращения огня и создать международную надежную систему мониторинга по соблюдению режима прекращения огня.

При этом он выразил убеждение, что переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ должны быть продолжены, и Азербайджан, в конце концов, должен проявить конструктивизм.

В конце своего выступления Пашинян выразил удовлетворение высокой боевой подготовкой Вооруженных сил Армении, заявив, что политическое вектор правительства по развитию ВС страны, включая развитие военно-промышленного комплекса, полностью оправдывает себя и нет сомнений в продолжении этой линии.

"Как я неоднократно говорил, развитие Вооруженных сил является для нас приоритетом из приоритетов. И я хотел бы напомнить, что в этом контексте очень важная для нас задача по возвращению средств, полученных коррупционным путем и их вложение в развитие Вооруженных сил Армении, еще не полностью решена. Но мы последовательно пойдем по этому пути и уже созданы определенные правовые механизмы, которые начнут действовать в ближайшем будущем", - заключил глава армянского исполнительного органа.