Суббота, 18 Июля 2020 17:03

АрмИнфо.В СНБ Армении выявили очередной случай хищения госсредств в крупных размерах, при подделке официальных документов.

Так, согласно сообщению пресс-службы СНБ РА, в результате оперативно-розыскных мероприятий, были получены фактические данные о нецелевом использовании госсредств - деньги на строительство водопровода были выделены, а работы так и не осуществлены. Ведомстве проинформировали, что согласно полученным данным, в 2016-2017 годах в рамках программы "Конкурентоспособность сельскохозяйственных ресурсов общин" в общей сложности 93 840 726 драмов было выделено из государственного бюджета на строительство водопровода длиной 6 300 метров для снабжения пастбища общей площадью в 1500 гектаров водой, но работы не выполнены.

"Несмотря на то, что работы, предусмотренные в рамках программы, не были выполнены, компетентные лица организации-подрядчика, предварительно договорившись с должностными лицами органов местного самоуправления Гегаркуникской области, с корыстными побуждениями, составили, утвердили и распространили официальные документы, удостоверяющие факты о якобы выполненной работе. Фактически, мошенническим путем, им удалось получить из государственного бюджета крупную сумму в размере в 93 840 726 драмов.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам п.1. ч.3 ст. 178 УК РА и ч.1 ст. 314 УК РА (Незаконное присвоение крупных сумм денег группой лиц с предварительного согласия, при использовании должностного положения и подготовка и использование должностными лицами поддельных официальных документов из корыстных целей)", - подчеркнули в СНБ, добавив, что ведется следствие, и принимаются меры для выявления всех вовлеченных лиц в преступление, дать адекватную уголовную оценку их действиям и полностью возместить ущерб, нанесенный государству.