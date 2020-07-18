Суббота, 18 Июля 2020 13:00

АрмИнфо.Любая дестабилизация в регионе заслуживает внимания Грузии и однозначно не в ее интересах. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, коснувшись влияния вооруженного противостояние между Азербайджаном и Арменией на Грузию и ее роли в урегулировании конфликта между соседними государствами.

"Важно, чтобы как можно скорее произошла деэскалация. Грузия на высоком уровне, в контексте разрешения вопроса, имеет контакт между двумя странами, и я надеюсь, что ситуация очень скоро стабилизируется.

Что касается интересов третьей силы в этом конфликте - вопрос достаточно сенситивный, если кто-то заинтересован и в дестабилизации, то это Российская Федерация, если учесть тот факт, что наши территории оккупированы Российской Федерацией", - заявил Лаша Дарсалия, передает Грузия-онлайн.