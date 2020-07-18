Суббота, 18 Июля 2020 12:58

АрмИнфо. За сутки в Армении число выздоровевших вновь превысило количество новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения РА, опубликованные по положению на 11:00 18 июля.

В частности, за сутки в Армении был выявлен 461 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело 631 граждан. При этом скончалось 11 граждан и общее число летальных исхода от коронавируса достигло 620. Еще 4 граждан с коронавирусом скончались, по формулировке властей, <из-за иных болезней>. Общее число таких случаев - 201.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Армении достигло 34 462, выздоровевших - 23 123. Фактическое лечение на данный момент получает 10 507 человек.

Меж тем в Арцахе зафиксировано 4 новых случая инфицирования коронавирусом. Все случаи зафиксированы в Степанакерте, Таким образом, в общей сложности число инфицированных коронавирусом в Арцахе достигло 167 человек, уже вылечились 134.