Суббота, 18 Июля 2020 12:38

АрмИнфо.Уничтожение азербайджанского беспилотника со стороны ПВО Арцаха вовсе не означает, что напряженность перетекает на карабахско-азербайджанскую линию соприкосновения войск. Об этом на встрече с журналистами 18 июля заявил руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян.

В этой связи он констатировал, что Армия обороны Арцаха достаточно часто сбивает беспилотники противника. "Однако, это во все не означает, что такой сценарий развития ситуации исключается. Ничего исключать нельзя. Хочу сказать, что БПЛА это не показатель, но ничего исключать нельзя", - сказал Овванисян.

При этом он добавил, что беспилотный летательный аппарат "ORBITER-3" ВС Азербайджана был спит системами "Оса-АК", модернизированный армянскими специалистами. В этом контексте он добавил, что эти системы, модернизированные армянскими специалистами, в эти дни продемонстрировал свою эффективность.

Ованнисян также еще раз подтвердил, что в эти дни ВС Армении также применялся отечественный ударный беспилотник, однако добавив, что более детальную информацию не может представить, поскольку эта военная тайна.

Он также затруднился прокомментировать информацию о том, что израильские специалисты по беспилотникам прибыли в Баку для консультаций, отметив, что прочитал эту информацию в российских СМИ и пока ничего не может сказать.

Коснувшись возможной отмены оборонной помощи США Азербайджану, Ованнисян отметил, что как военный он знает какого рода мощь

американская сторона оказывает Баку, при этом добавив, что это не средства поражения.