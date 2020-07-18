Суббота, 18 Июля 2020 12:37

АрмИнфо. Несмотря на то, что артиллерийский обстрел со стороны ВС Азербайджана прекратился, так же как спала интенсивность нарушений режима прекращения огня, информационная война продолжается. Об этом на встрече с журналистами 18 июля заявил руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян.

При этом он отметил, что со стороны фейк-пользователей продолжают распространяться различного рода ложная информация, сеющая панику, а также различного рода материалы аналитического характера, в которых пытаются дать оценку происходящему. В этом контексте Ованнисян призвал не поддаваться на эти провокации и не делать спешных выводов, каких-то анализов, поскольку рано еще.

Говоря в целом о ситуации на передовой, он подчеркнул, что соответствующие подразделения ВС Армении просматривают движения и действия противника на необходимой глубине. "И да, противник сохраняет скопление такого количества сил, которое достаточно для потенциального начала широкомасштабных боевых действий. Мы все видим. Если противник прибегнет к провокациям или же посягательствам - получит достойный ответ", - сказал Ованнисян, при этом он не исключил, что после относительного затишья в эти два дня, на армяно-азербайджанской госгранице вновь ситуация обострится.

Он констатировал, что есть различные причинно-следственные обстоятельства, при которых военные приоритеты становятся первостепенными, поскольку у передовой своя динамика развития ситуации, и уже на протяжении десятков лет, армянская сторона наблюдала за тем, что 5-10 часовое или 10 дневное затишье со стороны противника во все не означает долгосрочное перемирие или мир. По его словам, динамика ситуации на передовой может меняться очень быстро и непредсказуемо.

В целом давая оценку действия противника, Ованнисян констатировал, что события последних день еще раз рассеяли мифы о "величии ВС сил АР", даже их элитных подразделений и высококлассного вооружения, и остается надеяться лишь на БПЛА, которые не всегда эффективно используются и достаточно дорогое удовольствие.