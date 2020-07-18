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 Суббота, 18 Июля 2020 12:37
Марианна Мкртчян

Арцрун Ованнисян: Противник сохраняет скопление такого количества сил на передовой, которого достаточно для начала широкомасштабных боевых действий

Арцрун Ованнисян: Противник сохраняет скопление такого количества сил на передовой, которого достаточно для начала широкомасштабных боевых действий

АрмИнфо. Несмотря на то, что артиллерийский обстрел со стороны ВС Азербайджана прекратился, так же как спала интенсивность нарушений режима прекращения огня, информационная война продолжается. Об этом на встрече с журналистами 18 июля заявил руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян.

При этом он отметил, что со стороны фейк-пользователей продолжают распространяться различного рода ложная информация, сеющая панику, а также различного рода материалы аналитического характера, в которых пытаются дать оценку происходящему. В этом контексте Ованнисян призвал не поддаваться на эти провокации и не делать спешных выводов, каких-то анализов, поскольку рано еще.

Говоря в целом о ситуации на передовой, он подчеркнул, что соответствующие подразделения ВС  Армении просматривают движения и действия противника на необходимой глубине. "И да, противник сохраняет скопление такого количества сил, которое достаточно для потенциального начала широкомасштабных боевых действий. Мы все видим. Если противник прибегнет к провокациям или же посягательствам - получит достойный ответ", - сказал Ованнисян, при этом он не исключил, что после относительного затишья в эти два дня, на армяно-азербайджанской госгранице вновь ситуация обострится.

Он констатировал, что есть различные причинно-следственные обстоятельства, при которых военные приоритеты становятся первостепенными, поскольку у передовой своя динамика развития ситуации, и уже на протяжении десятков лет, армянская сторона наблюдала за тем, что 5-10 часовое или 10 дневное затишье со стороны противника во все не означает долгосрочное перемирие или мир. По его словам, динамика ситуации на передовой может меняться очень быстро и непредсказуемо.

В целом давая оценку действия противника, Ованнисян констатировал, что события последних день еще раз рассеяли мифы о "величии ВС сил АР", даже их элитных подразделений и высококлассного вооружения, и остается надеяться лишь на БПЛА, которые не всегда эффективно используются и достаточно дорогое удовольствие. 

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