Пятница, 17 Июля 2020 22:41

АрмИнфо. Армяно-российские союзнические и стратегические отношения планомерно развиваются, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным.

По словам Пашиняна, 2019 годы был очень результативным, так как впервые в истории отношений двух стран товарооборот превысил 2 миллиарда долларов, зафиксировав 14%-ный рост. "В январе-феврале этот темп продолжился, но к сожалению, в связи с коронавирусом мы потеряли темп. Но я уверен, что мы очень скоро это восстановим", — заявил Пашинян.



В свою очередь, премьер министр России выразил надежду на то, что состоявшиеся в Минске переговоры глав правительств стран ЕАЭС помогут преодолению барьеров, мешающих интеграции.

"Я очень надеюсь также на то, что мы после сегодняшнего обсуждения практически решим вопросы, связанные с барьерами, о которых вы говорили сегодня, и "четыре свободы", которые на сегодняшний день являются символом нашего Союза, - они как раз получат новое развитие в рамках договоренностей, которые сегодня мы отфиксировали", - сказал Мишустин.

По его словам, во всем, что касается культурных, духовных, исторических связей России с Арменией, без сомнения будут продолжены мероприятия, которые намечены в этой сфере.

Он также отметил, что взаимный товарооборот с Арменией снизился из-за пандемии коронавируса. "К огромному сожалению, пандемия внесла коррекцию в развитие нашего сотрудничества, в том числе и с Арменией, взаимный товарооборот, как вы сказали, немножко снизился, и в частности с января по май. Мы это фиксируем по объективной причине, из-за коронавируса, но я очень надеюсь, что совместными усилиями мы выйдем на устойчивый рост уже к концу года, и к этому, мне кажется, есть все предпосылки", - сказал Мишустин на встрече.