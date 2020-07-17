Пятница, 17 Июля 2020 18:25

АрмИнфо. С целью восстановления и пополнения популяции фондом <Восстановления и развития рыбного хозяйства Севанв> сегодня в озеро было выпущено свыше 300 тысяч мальков севанской форели.

Запасы севанской форели, которая стала деликатесом, в течение многих лет уменьшались, в первую очередь из-за неконтролируемого браконьерства, а также неудовлетворительного экологического состояния водного бассейна.

Исполняющий обязанности заместителя министра охраны окружающей среды Вардан Меликян прежде всего обсудил с представителями фонда и специалистами вопросы, связанные с учетом рыбных запасов озера и приобретением необходимого оборудования. В ходе обсуждения были затронуты вопросы, касающиеся запасов крабовых. Обсуждался также вопрос незаконного рыболовства, что существенно сказывается на сокращении рыбных запасов.