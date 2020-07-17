Пятница, 17 Июля 2020 18:02

АрмИнфо. Агрессивная политика Азербайджана, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никуда. Об этом 16 июля во время своего выступления в рамках заседания Евразийского высшего межправительственного совета, которое проходит в Минске, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<Очевидно, что необходимым условием для успешной борьбы с пандемией и вызванной ею эконмическим кризисом является сохранение мира и прекращение вооруженных конфликтов. В этой связи не могу не затронуть жизненно важную для нас и сохранения стабильности мира в регионе тему. Как вам известно, Азербайджан, игнорируя многочисленные призывы к прекращению вооруженных конфликтов в условиях пандемии, в том числе отраженные в совместном заявлении членов Высшего евразийского экономического совета от 14 апреля и заявления генсека ООН от 23 марта, предпринял военные действия в северо- восточном направлении границы Армении>, - сказал он. Пашинян отметил, что вооруженные силы Армении не могли не отреагировать на провокационные действия Азербайджана. <К сожалению, эти провокации продолжаются по сей день, способствуя сохранению напряженности и непредсказуемости ситуации. Агрессивная политика Азербайджана не сможет сломать решимость нашего народа и заставить пойти нас на необоснованные односторонние уступки в регулировании нагорно-карабахского конфликта. Силового решения конфликта не существует и нет никакой альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех стран нашего региона>, - подчеркнул премьер.

Возвращаясь к повестке заседания Никол Пашинян выразил удовлетворение касаемо работы проделанной по формированию общего рынка газа в ЕАЭС. Он выразил надежду на ускоренные дальнейшие конструктивные работы в этом направлении, на основе взаимопонимания и уважения интересов всех государств членов Союза. <Среди актуальных задач данной программы отмечен переход к рыночным механизмам ценообразования и установления тарифов на услуги по транспортировке газа на общем рынке. Уверены, что применение этих принципов является необходимым условием для реализации целей по формированию единого рынка газа>, - сказал он.

Касаемо агроиндустрии и индустриализации евразийского экономического пространства, Пашинян отметил, что считает целесообразным вовлечение в карту развития агроиндустрии проектов, предполагающих межгосударственное взаимодействие, взаимные поставки сырьевых ресурсов или готовой продукции, а также проектов, направленных на разработку и внедрение инновационных технологических решений. По поводу карты индустриализации, глава правительства Армении отметил, что последняя может стать механизмом дополнительного стимулирования кооперационного сотрудничества и способствовать реализации совместных импортозамещающих проектов. Разработка карты, по словам премьера, позволит более эффективно использовать производственные ресурсы в каждой из стран и позволит поддержать предприятия стран ЕАЭС, работающие в кооперации с другими странами-членами.

Вместе с тем, Пашинян акцентировал внимание на проблему продовольственной безопасности ЕАЭС. <Отмечу, что эти вопросы всегда были в центре внимания нашего Союза. Насколько мне известно в рамках ЕАЭС была проведена определенная предварительная работа в этом направлении. Более того в стратегии 2025 мы договорились разработать общие принципы и подходы к продовольственной безопасности стран ЕАЭС. Однако в условиях пандемии решение проблем приобрело особую актуальность, поэтому дорогие коллеги, предлагаю поручить комиссии совместно со странами разработать и представить доктрину или концепцию продовольственной безопасности ЕАЭС>, - сказал глава армянского правительства.

Он также добавил, что сотрудничество в ЕАЭС не было бы таким эффективным если бы не опиралось на крепкой дружбе, существующей между странами и народами. Премьер-министр Армении отметил тот высокий уровень сотрудничества и помощи, который Армения ощутила без исключения от всех партнеров по Союзу. <Хочу отдельно выразить признательность премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и вице­премьеру РФ за оперативное реагирование на все проблемы, в частности связанные с бесперебойной транспортной связью РА с РФ. Это имело стратегически важную роль для нашей экономики>, - сказал он. В этом же контексте Никол Пашинян отметил работу авиакомпании <Белавиа>, которая продолжала осуществлять авиарейсы в Армению, несмотря на то, что остальные авиакомпании приостановили свою деятельность в стране.

В завершение премьер-министр РА выразил и подтвердил готовность принять следующее заседание Евразийского высшего межправительственного совета в Ереване, которое пройдет в октябре этого года.

<Рад, что мы приняли это решение. Жду вас всех в октябре в Ереване>, - заключил он.