Пятница, 17 Июля 2020 17:54

АрмИнфо.17 июля т.г. Региональный директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге в своем видео обращении для пресс-конференции Министерства здравоохранения РК в столице Казахстана отметил следующее:«Получая в течение последних нескольких месяцев новые знания о заболевании COVID-19 и мерах по борьбе с ним, ВОЗ ввела в действие новые коды для классификации этого заболевания

.Были сообщения из Казахстана о заметном увеличении случаев пневмонии, одним из объяснений которых является COVID-19».

Доктор Х. Клюге поблагодарил Министерство здравоохранения РК за согласие подтвердить возможность тестирования в референс-лабораториях ВОЗ.Таким образом, в Казахстане нет никакой новой опасной инфекции, все заявленные ранее случаи с выявленной пневмонией по классификации ВОЗ относятся к COVID-19. Ранее некоторые зарубежные СМИ ошибочно указывали на якобы появление в РК некой неизвестной болезни. Это вызвало большой резонанс в мире.

Казахстан сразу обратился за помощью к Всемирной Организации здравоохранения. После тщательного изучения информации ВОЗ подтвердило летнюювспышку пневмониив Казахстане как результат заболевания COVID-19. Особенность этой пневмонии в том, что все случаиимеют отрицательный результат ПЦР теста, но имеют клинические и эпидемиологические признаки коронавируса. Также по заявлению Кэролайн Кларинваль, главы представительства ВОЗ в РК, в страну дополнительно прибудет группа экспертов Организации.

Тем самым в рамках борьбы с эпидемией Казахстан работает в тесной связке с ВОЗ. Регулярные рабочие консультации с Организацией помогают РК скорректировать методологию учета развития эпидемии и фиксировать ее различные формы. До настоящего времени в Казахстане, как и в большинстве стран осуществлялся учет только лабораторно подтвержденных случаев COVID – 19.

История такова, что с третьей декады июня в стране был отмечен заметный рост вирусных пневмоний без уточнения возбудителя, то есть лабораторно неподтвержденных. Это в свою очередь обогащает и международную практику по борьбе с эпидемией – ведь новый коронавирус еще не до конца изучен и для его лечения важны все его возможные признаки.

Вероятно,казахстанский опыт будет полезен для тех государств, где сейчас по оценкам ВОЗ также наблюдается избыточная смертность, скорее всего, связанная с COVID-19. Эксперты отмечают, что схожие случаи имеются не только в Казахстане, но везде есть своя специфика.

С 18 июля т.г. статистика по заболеваемости и смертности COVID-19 в Казахстане будет формироваться из двух источников данных: лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и вирусных пневмоний неуточненных. Это автоматически приведет к увеличению числа заболевших людей.

Но такой подход учета позволит делать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы: медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистики.Полный переход в Казахстане на кодировку COVID-19 с использованием новых кодов международной классификации болезней будет осуществлен с 1 августа т.г.

Правительство РК хорошо понимает, что этот переход к новой методологии и опубликование новой объединенной статистики приведет к ухудшению позиций Казахстана в международном рейтинге заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекций.

Однако эти меры Правительства страны подчеркивают открытость Казахстана и его готовность совместно противостоять пандемии коронавируса и изучать ее последствия в тесной связи с международным сообществом.

В Казахстане нет нового взрывного роста эпидемии COVID-19 и критического увеличения новых случаев заболеваний. Резкое изменение позиции страны в международной статистике, например Университета Джона Хопкинса илиworldometer.com, связано с техническим прибавлением всех случаев пневмонических заболеваний, связанных по классификации ВОЗ с COVID-19.

Все случаи заболевания граждан (подтвержденных COVID-19 и пневмонических) изначально были зафиксированы системой здравоохранения Казахстана. Но ввиду того, что не было подтверждений связи с COVID-19 эти случаи не включались в общую эпидемиологическую статистику.

В целом введение карантина с 5 июля до 2 августа т.г.в Казахстане заметно стабилизировало ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране, в настоящее время динамика прироста новых случаев сохраняется на уровне 1700-1800 человек в сутки.

По мнению европейского регионального директора по чрезвычайным ситуациям в ВОЗДоритНитсен (DoritNitzan, RegionalEmergencyDirector, WHO RegionalOfficeforEurope) на основе имеющихся данных эпидемиологическая ситуация в Казахстане заметно улучшается. Сегодня республика параллельно проводит программу массового тестирования населения и контролирует выполнение населением базовых требований по ношению масок, социальному дистанцированию и ограничению на групповые сборы людей.