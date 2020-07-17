Пятница, 17 Июля 2020 17:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 2, 4 на пр. Мясникяна, жилые дома 12, 13 на улице Туманяна, жилые дома 2, 26, 28 на переходе Туманяна, жилой дом

20 на пр. Саят- Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 22- 59 на улице Бурназяна, собственные дома 1-15 на 1-ом переулке Бурназяна, собственные дома 6-12 (четные) и жилой дом 5 на улице Мичурина, собственные дома 2-15, 5, 5А на улице Суворова, жилой дом 47/2 на пр. Багратуняца, жилые дома 93, 93а на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца, собственные дома на улицах Мусаеляна, Одессы, Додохяна, Раздана, жилые дома 2, 4, 7, 20а, 20б, 20г на 2-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на 2-ом переулке Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Арабкира 49, 51, собственные дома на улицах Н.Заряна, Гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 5/3, 10, 11 и собственные дома у Канакерской ГЭС, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 22 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 39 во 2-ом квартале Давташена; жилой дом 107 на улице Андраника; жилые дома 32/4, 39/3, 39/5 на улице Молдовакан, жилой дом 5 на переулке

Д.Маляна во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 5 на 1-ом переулке Багяна в 3-ем Норкском массиве; жилой дом 22 на улице Галшояна в 5- ом Норкском массиве; жилые дома 1, 5 на улице Л.Саргсяна в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 13/6 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 8/1 в квартале 'Саят-Нова" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Гегаркуникской области:

10:00-14:00 община Кахакн, Кутакан, Мец Масрик, Третук полностью, телестанция Масрика, станции сотовых операторов "ВЕОН Армения",

'Виваселл МТС";

10:00-15:00 квартал "Уренгой", ООО "Лигнитис", 'Тигран ев Ваге", "Змрухте Лагуна", "Л.Тадевосян", 'Ерек Аруйцнер" и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11?00-16?30 улица Арцруни Ехбайрнери в городе Гавар;

в Ширакской области:

10:30-15:00 поселки "Чаншин" и "Гюхшин", компании 'Юмс", "Ахуряни бензалцакаян" (Ахурянская бензостанция) в селе Ахурян Ахурянского

региона.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.