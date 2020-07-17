﻿
 Пятница, 17 Июля 2020 16:23
Ани Мшецян

Министр юстиции и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничества

Министр юстиции и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничества

АрмИнфо.Министр юстиции Рустам Бадасян принял посла России в Армении Сергея Копыркина. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно источнику, министр поздравил Посла с итогами всероссийского референдума по конституционным изменениям в России, а также поблагодарил за поддержку Армении в борьбе с COVID-19.

В свою очередь посол Копыркин отметил важность укрепления диалога с Министерством юстиции Армении.

В ходе встречи собеседники обсудили направления конституционных изменений, предусмотренных в Армении, реформы, которые будут реализованы в судебно-правовой, а также в антикоррупционной сферах. Были обсуждены возможности сотрудничества в связи с предполагаемыми реформами.

Министр Бадасян отметил важность повышения активности сотрудничества в сфере юстиции. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В озеро Севан выпущено 300 тысяч мальков форелиВ озеро Севан выпущено 300 тысяч мальков форели
Никол Пашинян: Агрессивная политика Азербайджана, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никудаНикол Пашинян: Агрессивная политика Азербайджана, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никуда
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключения 20 июля
В ПАСЕ напомнили Армении и Азербайджану об обязательствах, взятых при вступлении в Совет ЕвропыВ ПАСЕ напомнили Армении и Азербайджану об обязательствах, взятых при вступлении в Совет Европы
Министр юстиции и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничестваМинистр юстиции и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничества
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Поиск по дням

2013 , 2014