АрмИнфо.Министр юстиции Рустам Бадасян принял посла России в Армении Сергея Копыркина. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Согласно источнику, министр поздравил Посла с итогами всероссийского референдума по конституционным изменениям в России, а также поблагодарил за поддержку Армении в борьбе с COVID-19.
В свою очередь посол Копыркин отметил важность укрепления диалога с Министерством юстиции Армении.
В ходе встречи собеседники обсудили направления конституционных изменений, предусмотренных в Армении, реформы, которые будут реализованы в судебно-правовой, а также в антикоррупционной сферах. Были обсуждены возможности сотрудничества в связи с предполагаемыми реформами.
Министр Бадасян отметил важность повышения активности сотрудничества в сфере юстиции.