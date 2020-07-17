Пятница, 17 Июля 2020 16:23

АрмИнфо.Министр юстиции Рустам Бадасян принял посла России в Армении Сергея Копыркина. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно источнику, министр поздравил Посла с итогами всероссийского референдума по конституционным изменениям в России, а также поблагодарил за поддержку Армении в борьбе с COVID-19.

В свою очередь посол Копыркин отметил важность укрепления диалога с Министерством юстиции Армении.

В ходе встречи собеседники обсудили направления конституционных изменений, предусмотренных в Армении, реформы, которые будут реализованы в судебно-правовой, а также в антикоррупционной сферах. Были обсуждены возможности сотрудничества в связи с предполагаемыми реформами.

Министр Бадасян отметил важность повышения активности сотрудничества в сфере юстиции.