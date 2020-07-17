Пятница, 17 Июля 2020 16:02

АрмИнфо. Глава парламентской фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян призвал всех сплотиться и стать опорой для вооруженных сил Армении. Об этом Марукян заявил в своем видеообращении в соцсети Facebook.

Депутат отметил, что до тех пор, пока нет необходимости взять оружие и отправиться на границу, каждый должен хорошо выполнять свою работу, а общественность в Армении должна быть сплоченной.

<Все мы знаем, что 12 июля Азербайджан напал на государственную границу Армении. Вооруженные силы Армении отбросили противника назад, к сожалению, у нас тоже не обошлось без жертв.

Армения сейчас находится в полувоенном положения и в сложившейся ситуации мы должны отложить все разногласия, все проблемы и обиды, которые у нас накопились. Все мы должны сплотиться и стать опорой для ВС Армении.

Мы должны воздержаться от распространения паники. Мы должны быть спокойными и внести свой вклад в содействии нашей армии.

Партия <Просвещенная Армения> сотрудничает с нашими международными партнерами представляя им истинную ситуацию и агрессивную сущность Азербайджана. Я призываю всех наших партнеров сделать все возможное, чтобы голос Армении был услышан на международных платформах>,- заявил депутат.

Марукян подчеркнул, что Азербайджан в очередной раз напал на мирное население Армении и пытается очернить нас. <В сложившейся ситуации мы должны быть стойкими и сильными>, - заключил глава ПА.