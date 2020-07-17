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 Пятница, 17 Июля 2020 15:38

Банк ВТБ (Армения) запускает первые в Армении платежные кольца  

Банк ВТБ (Армения) запускает первые в Армении платежные кольца  

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), впервые в Армении, своим клиентам предлагает новый и современный методбезналичной оплаты посредством платежного кольца.  Платежное кольцо – это новый шаг в развитии бесконтактных платежей и уникальный гаджет, созданный на основе технологий, финансов и пользовательского опыта. 

Платежные кольца представляют альтернативную форму пластиковой карты, внутри которого расположен чип-модуль, позволяющий оплачивать покупки, обналичиватьсредства из банкоматов с помощью использования метода бесконтактного платежа технологией NFC. 

Платежное кольцо можно «привязать» к уже имеющейся карте Банка ВТБ (Армения). А если у Вас еще нет действующей карты в Банке, вместе с платежным кольцом Банк предоставляет банковскую карту для осуществления транзакций так же в интернет среде.

Чтобы совершить оплатуилиобналичитьсредствас помощью платежного кольца, нужно просто поднести кольцо к терминалуили банкомату с возможностью приема бесконтактных платежей и транзакциябудет выполнена автоматически за считанные секунды. 

При создании платежных колец были учтены последние тенденции и потребности современного мира и пользователя: с кольцом можно нырять на глубину до 50 метров, оно не повреждается при падении, не требует подзарядки и работает полностью автономно. 

Платежное кольцо — это еще и интересный и стильный аксессуар, изготовленный из высококачественной керамики в разных вариациях – с гладкой глянцевой, гладкой матовой поверхностью, с граненой поверхностью и с огранкой по внешним контурам с разными цветами- черный, белый, синий, розовый, что представляет широкий выбор для клиентов с разными вкусами и предпочтениями, так же является отличным подарком близкому человеку к любому празднику.Кольцо клиентам предоставляется в подарочной упаковке.

Отметим, что для совершения безналичной оплаты кольцом нет необходимости при себе иметь банковскую карту, а платежи до 20,000 драмов РА можно осуществлять без ввода PIN кода. 

Стоимость платежного кольца 125,000 драмов РА, срок действия - 5 лет. 
“Запуск в Армении оплат посредством платежного кольца с NFC-технологией – еще один шаг к развитию безналичной экономики. По всему миру в последние годы безналичные платежи становятся все более популярными. В связи с этим, возникла потребность в особых устройствах, упрощающих оплату услуг и товаров. Платежное кольцо уникальный в своем роде продукт, удобство и простота использования которого в разы превосходит другие платежные инструменты’’ – подчеркнула Заместитель Генерального директора-Председателя Директората Софья Мачкалян. 
Кольцо можно заказатьв любом из 72-х филиалов Банка ВТБ (Армения) или онлайн по линку https://www.vtb.am/ru/online-request/#privType-13.

Более подробную информацию о продукте можно получить на официальном сайте Банка www.vtb.am или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.
 

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