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 Пятница, 17 Июля 2020 14:57
Ани Мшецян

Замминистра ИД Армении: Не думаю, что смена министров иностранных дел в Азербайджане повлияет на политику страны

Замминистра ИД Армении: Не думаю, что смена министров иностранных дел в Азербайджане повлияет на политику страны

АрмИнфо.Не думаю, что смена министров иностранных дел в Азербайджане повлияет на политику страны. Об этом в беседе с армянскими журналистами в Минске заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись кадровых изменений в Азербайджане.

Замминистра ИД Армении подчеркнул, что к сожалению, политика Азербайджана была деструктивной. <Посмотрим, какой она будет сейчас>,- отметил он.

На вопрос журналистов о том, как ситуация на границе может повлиять на переговорный процесс, Кочарян заявил: <Естественно, что любая попытка силового решения конфликта плохо отражается на переговорном процессе. В этом плане последние действия Азербайджана только осложнили ситуацию>.

На ремарку журналистов о том, что Ильхам Алиев заявлял о том, что экс-министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров пытался сотрудничать с Арменией, замминистр отметил: <Думаю, в этой ситуации проблема не внешняя, а скорее внутреннеполитическая. В Азербайджане давно происходят кадровые изменения и создается впечатление, что они преследуют далеко идущие цели, вплоть до смены президента>.

Отметим, что 16 июля глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров был освобожден от занимаемой должности. Решением президента АР Ильхама Алиева на эту должность назначен Джейхун Байрамов. Он ранее занимал пост министра образования. 

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