Пятница, 17 Июля 2020 14:56

АрмИнфо.Армения не обращалась за помощью в ОДКБ. Об этом в беседе с армянскими журналистами в Минске заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись вопроса о том не разочарован ли Ереван реакцией ОДКБ на ситуацию сложившуюся на армяно-азербайджанской границе.

Кочарян, в частности, подчеркнул: <В уставе ОДКБ есть соответствующая статья - когда происходит нападение, страна-член ОДКБ может обратиться за помощью. Армения за помощью не обращалась. Наша цель была совершенно иной - информировать наших партнеров о ситуации. Очевидно, что если на границах Армении была осуществлена провокация, наших партнеров следует об этом проинформировать. Поэтому меня несколько удивляет тот факт, что у некоторых людей были какие-то ожидания по данному вопросу>,- подчеркнул замминистра.

Также замминистра подчеркнул, что ОДКБ призвала стороны к разрядке ситуации. Организация предупредила, , что если напряжение не ослабнет и армянская сторона обратится за помощью, они будут вынуждены вмешаться>, - подчеркнул Кочарян.