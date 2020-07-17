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 Пятница, 17 Июля 2020 14:54
Марианна Мкртчян

Армения привлекла внимание Постоянного совета ОБСЕ на агрессию Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе

Армения привлекла внимание Постоянного совета ОБСЕ на агрессию Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе

АрмИнфо. Делегация Армении привлекла внимание участников Постоянного совета ОБСЕ на ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, армянская сторона в ходе заседания инициировала обсуждение вопроса о "военном нападении Азербайджана на северо- восточном направлении государственной границы Армении".

Постпред Армении в ОБСЕ, посол Армен Папикян рассказал участникам мероприятия о развитии ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе начиная с 12 июля, когда Азербайджан прибег к очередной провокации и по сей день, констатировав, что развитие ситуации свидетельствует о ее спланированости.

"Президент Азербайджана, постоянно выражающий посягательства на территории Армении, в частности на столицу РА - Ереван, а также Зангезурский район Армении, кто постоянно жалуется на то, что "современная Армения основана на азербайджанских землях" и т. Д. и т. п., в последние месяцы в ходе своих публичных выступлений, вернулся к воинственной риторике, заверив свой народ, что Азербайджан способен решить карабахский конфликт военным путем.

Армянская делегация всегда обращала внимание государств-участников ОБСЕ на поощряемую и поддерживаемую руководством Азербайджана пропаганду армянофобии и ненависти. Мы это рассматриваем в качестве инструмента в руках властей этой страны по объединению общества против внешнего врага, и попытки отвлечь внимание от внутренних проблем: диктаторского правления, повсеместной коррупции, позорной картины с правами человека, повсеместного попирательства основополагающих свобод", - отметил дипломат.

При этом дипломат добавил, что степень армяноненавидчества дошла до такой опасной черты, что даже в случае легких манипуляций со стороны военно-политического руководства Азербайджана может привести к военным столкновениям, даже к широкомасштабной агрессии как на государственной границе Армении, так и вдоль линии соприкосновения.

Он привлек внимание на нанесении ударов из установок "Град", минометов и ударных БПЛА по армянским приграничным населенным

пунктам, в результате чего пострадали как жилые дома, так и объекты гражданской инфраструктуры общин Берд, Айгепар, Мовсес, Чинари, Верин-Кармирагбюр Тавушской области Армении

Посол особо указал на бомбежку Айгепарского детского сада. В этом контексте он отметил, что это не первый случай преднамеренного нападение на гражданскую инфраструктуру со стороны Азербайджана, это происходит постоянно, и последним ярким свидетельством является апрельская война 2016 года, кода азербайджанской стороной было грубо нарушено международное гуманитарное право.

"Это не что иное, как выражение ненависти, ксенофобии и нетерпимости к армянскому народу  - политика, официально поощряемая на самом высоком уровне в Азербайджане.  Подобное поведение Азербайджана должно быть однозначно осуждено. Более того, политическое и военное руководство Азербайджана должно нести всю ответственность за это", - скал Папикян.

Посол также рассказал, что азербайджанская сторона не в первый раз развертывает свои артиллерийские батареи в населенных пунктах, тем самым ставя под угрозу жизнь собственного населения. Он напомнил, что Азербайджан поступил также и в апреле 2016 года.  Постпред Армении в ОБСЕ отметил, что это в очередной раз доказывает, что военно­политическое руководство Азербайджана абсолютно не заинтересовано в безопасности своего народа, и уж тем более безопасности народа Армении и Арцаха.  Папикян не обошел стороной и заявления, сделанные Турцией в сложившейся ситуации, квалифицировав их как прямое поощрение поведения Азербайджана, что в нынешней напряженной ситуации абсолютно безответственно и неприемлемо.

В заключение он отметил, что эта напряженность на границе с Арменией еще раз доказывает, что для формирования благоприятной атмосферы для мира, подготовки народов к миру, прежде всего, необходимо уменьшить угрозу применения военной силы со стороны Азербайджана, а также расширить возможности офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Папикян подчеркнул, что инициативы, направленные на создание доверия между народами, создание условий, благоприятствующих миру, и подготовку народов к миру, являются единственной возможностью для обеспечения стабильности в регионе

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