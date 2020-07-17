АрмИнфо.Жизнь 48-летнего жителя села Чинари Тавушской области РА Арамаиса Овакимяна, пострадавший в результате удара БПЛА противника, вне опасности.
Как сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян на своей странице в Фейсбук, у Овакимяна наблюдается позитивная динамика.
Напомним, что у Овакимяна ожоги около 10% поверхности тела, множественные переломы бедренной кости.
Заметим также, что сегодня на встрече с журналистами руководитель Информационно- кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян сообщил, что Овакимян перевезен из Тавуша в Ереван для продолжения лечения.