Пятница, 17 Июля 2020 13:21

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян встретился с завершающим миссию в нашей стране послом Беларуси Игорем Назаруком.

Как сообщает пресс-служба главы РА, Саркисян поблагодарил посла за его личный вклад и эффективную работу по укреплению армяно-белорусских связей, пожелав ему дальнейших успехов. Президент Армении отметил, что армяно-белорусские отношения имеют большой потенциал для развития в различных сферах, и выразил уверенность, что они будут и впредь расширяться и укрепляться.

В свою очередь Назарук отметил, что завершает свою миссию, оставаясь одним из лучших друзей Армении, подчеркнув, что чувство глубокого уважения к армянскому народу всегда будет сопровождать его.