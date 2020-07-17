Пятница, 17 Июля 2020 13:14

АрмИнфо.Авторитетный европейский журнал "Euromoney" высоко оценил лидирующие позиции Ардшинбанка на финансовом рынке Армении, присудив премию в номинации Euromoney 2020 Excellence Award «За выдающиеся достижения», как лучшему банку в Армении.

Уже более 50 лет ведущий международный финансовый журнал проводит ежегодную оценку результатов деятельности лучших финансовых институтов мира, присуждая награды «Excellence Awards» лидерам в области банковского дела, финансов и инвестиций в более чем в 100 странах Европы, Америки и Африки. В состав экспертного жюри входят известные редакторы, журналисты и аналитики.

Жюри отметило системную значимость Ардшинбанка в экономике Армении, его лидирующие позиции по всем ключевым показателям, эффективность, качество активов, способность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, способность удовлетворить потребности клиентов, а также стратегические инициативы по продвижению инновационных продуктов, включая цифровой банкинг. Высокоэффективное размещение облигаций банка на европейском долговом рынке и значительно укрепившаяся репутация на рынке капитала стали еще одним большим преимуществом при выборе победителя. Все это, по мнению авторитетных экспертов журнала, стало хорошим показателем приоритета Ардшинбанка перед конкурентами.

Председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян отметил, что Ардшинбанк уже второй раз получает столь высокую награду от Euromoney. «Мы расцениваем эту награду, как показатель доверия клиентов, участников рынка, а также признание успеха Ардшинбанка на международном уровне», - сказал глава Ардшинбанка.

Впервые Ардшинбанк был награжден журналом «Euromoney» британской компании Euromoney Institutional Investors в 2015 году. В 2020 году престижный журнал «Global Finance» также назвал Ардшинбанк «Лучшим банком года», а авторитетный журнал The Banker признал третий выпуск еврооблигаций Ардшинбанка на международных рынках капитала в 2020 году «Сделкой года» в Европе.