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 Пятница, 17 Июля 2020 12:47
Ани Мшецян

Комендант Тигран Авинян призвал граждан Армении воздержаться от празднования Вардававара традиционным способом

Комендант Тигран Авинян призвал граждан Армении воздержаться от празднования Вардававара традиционным способом

АрмИнфо. Комендант по ЧП Армении, вице-премьер Тигран Авинян призвал граждан страны воздержаться от празднования Вардававара 19 июля традиционным способом. Об этом Авинян написал на своей странице в соцсети Facebook.

Он призвал избегать мероприятий, связанных со скоплением людей. Авинян подчеркнул, что в этот день полиция будет осуществлять усиленный контроль в общественных местах. <Сегодня наша армия с высоким профессионализмом и большой самоотдачей защищает границы Армении, а мы, в свою очередь, с высокой дисциплиной и ответственностью должны защищать <внутренние границы> от коронавируса>, - заключил Тигран Авинян.

Отметим, что Вардавар это армянский традиционный праздник в честь Преображения Господня. Известен своим обычаем взаимного обливания водой. 

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