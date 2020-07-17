Пятница, 17 Июля 2020 12:47

АрмИнфо. Комендант по ЧП Армении, вице-премьер Тигран Авинян призвал граждан страны воздержаться от празднования Вардававара 19 июля традиционным способом. Об этом Авинян написал на своей странице в соцсети Facebook.

Он призвал избегать мероприятий, связанных со скоплением людей. Авинян подчеркнул, что в этот день полиция будет осуществлять усиленный контроль в общественных местах. <Сегодня наша армия с высоким профессионализмом и большой самоотдачей защищает границы Армении, а мы, в свою очередь, с высокой дисциплиной и ответственностью должны защищать <внутренние границы> от коронавируса>, - заключил Тигран Авинян.

Отметим, что Вардавар это армянский традиционный праздник в честь Преображения Господня. Известен своим обычаем взаимного обливания водой.