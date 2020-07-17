Пятница, 17 Июля 2020 12:38

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал у себя на странице Facebook видео, доказывающее обстрел со стороны Азербайджана армянских населенных пунктов Тавушской области - г.Берд, сел Айгепар, Чинари, Неркин, Кармирахбюр, Норашен. Независимая правозащитная работа обнаружила достоверные данные об обстреле гражданских населенных пунктов Армении с 12 июля 2020 года. Готовится отчет о результатах на английском языке.

Арман Татоян лично посетил села и пообщался с жителями. По словам омбудсмена, визит показывает, что население явно является мишенью для вооруженных сил Азербайджана. Был произведен обстрел школы в c.Чинари. В условиях COVID-19 пострадал завод <Тавуш текстиль>, который производит маски.

<Мы зафиксировали не только поврежденные дома, но и тот факт, что обстрелы производились именно таким образом, что бы поставить под угрозу жизнь и здоровье гражданских лиц>,- отмечает Арман Татоян.

Результаты по сбору фактов будут обобщены. Их отправят всем международным организациям для представления объективной картины. Также полученные факты будут направлены в государственные органы Армении, в парламент, в Министерство иностранных дел.