Пятница, 17 Июля 2020 12:27

АрмИнфо. Существующий уровень эскалации на границе грозит перерастанием в масштабное открытое военное столкновение между Арменией и Азербайджаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов.

<Если раньше переговорный процесс по Карабаху простаивал, а мирное урегулирование не продвигалось, то сегодня, ввиду перестрелок уже непосредственно на границе между Арменией и Азербайджаном, вдали от Нагорно-Карабахской Республики, мы можем констатировать существенное ухудшение ситуации. Иными словами, речь уже не идет исключительно о конфликте за Карабах. Речь идет о прямом столкновении Армении с Азербайджаном, что не исключает расширения характеристик данного конфликта>, - подчеркнул он.

Об этом, согласно Муханову, свидетельствует ярко выраженный межэтнический характер территориального конфликта. По его оценкам, говорить исключительно о конфликте за Карабах в условиях возникновения перестрелок на участках, где рядом просто стоят армянские и азербайджанские уже не приходится. Особенно в условиях полного отсутствия инструментов и механизмов для достижения политического урегулирования карабахского конфликта.

Главным буксиром, а еще точнее тормозом, в переговорах эксперт считает отсутствие у его сторон заинтересованности, собственно, в разрешении конфликта. Муханов подчеркнул жизненную важность карабахской тематики для политических элит Армении и Азербайджана. По его оценкам, противоречия в вопросе Карабаха остаются серьезной частью их политического капитала.

В качестве примера Муханов привел обострившуюся в 2016 году внутриполитическую ситуацию - социально-экономический кризис, падение национальной валюты в Азербайджане в 2016 году. По его оценкам, тогда власти в Баку в очередной раз обозначили врага азербайджанского народа с целью консолидации вокруг себя нации. Эксперт подчеркнул, что тогда в апреле 2016-го это отлично сработало, после чего азербайджанское общество в очередной раз сконцентрировалось вокруг Нагорного Карабаха, прекратив на определенный период обсуждать ситуацию внутри страны.

<В апреле 2016 года резкое падение цен на нефть и, соответственно, неустойчивое положение президента Ильхама Алиева привело к серьезному обострению конфликта - <четырехдневной войне>. Сегодня пандемия коронавируса создает риск погружения в серьезный экономический кризис, как Азербайджана, так и Армении. В этом свете, сопровождаемое свистом пуль, а теперь уже и снарядов, напоминание обществу о наличии внешнего врага, может снова прийтись весьма кстати>, - подытожил российский эксперт.

12 июля азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны они, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции. Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе.

Эскалация продолжилась 13 и 14 июля. На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли около двух десятков человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожена вражеская техника, сбито более десятка беспилотников, подбит танк взяты боевые позиции азербайджанских ВС. С вечера 14 июня ситуация на границе была относительно спокойна, однако, в ночь с 15 на 16 июля в 03.40 передовые подразделения ВС Армении, заметив передвижение противника и перейдя к круговой обороне, пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник - элитные подразделения <Яшма> с потерями были отброшены назад.