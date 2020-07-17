Пятница, 17 Июля 2020 12:25

АрмИнфо. Турция не унимается, продолжая на разных уровнях выражать поддержку Азербайджану в связи с эскалацией на армяно- азербайджанской государственной границе.

На это раз, четыре фракции Великого национального собрания (парламента) Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно "осудили провокации и атаки ВС Армении".

Свои подписи под документом поставили представители правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), Народно-республиканской партии (CHP), Партии национального движения (MHP) и Хорошей партии (IYI Parti).

"Армения находится на ошибочном пути. Эти события, представляют собой самое большое препятствие на пути к устойчивому миру и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.

В ВНСТ призвали международное сообщество должным образом отреагировать на "противоправные действия Армении". "Мы подтверждаем нашу поддержку мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанных границ и территориальной целостности Азербайджана. Опираясь на принцип <два государства, одна нация> Турция всеми возможностями будет поддерживать усилия Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности ", - подчеркивается в декларации.

Ранее, с заявлением о поддержке Азербайджана вступило военно-политическое руководство Турции.

Ереван уже строго осудил подобное поведение Турции, являющееся членом Минской группы ОБСЕ