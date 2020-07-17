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 Пятница, 17 Июля 2020 12:03
Марианна Мкртчян

Тбилиси: Необходима более активная вовлеченность международного сообщества в процесс по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Тбилиси: Необходима более активная вовлеченность международного сообщества в процесс по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

АрмИнфо.Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что в Тбилиси активно следят за текущим процессом на армяно-азербайджанской границе.

 

По словам Залкалиани, необходимо, чтобы стороны вернулись к положению, существующему до 14 июля, до начала военных действий.

<Я нахожусь в тесной коммуникации с моими коллегами-министрами. У меня были телефонные разговоры с обоими министрами, и я выразил наше искреннее отношение и озабоченность ситуацией. Они знают нашу позицию - мы никоим образом не заинтересованы в дальнейшей эскалации ситуации, наоборот, необходимо, чтобы стороны вернулись к положению, существующему до 14 июля, до начала военных действий>, - заявил Залкалиани.

Однако, по словам Залкалиани, следует принять во внимание тот факт, что конфликт впервые вышел за пределы географии Нагорного Карабаха и в настоящее время находится на территории в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы.

<Поэтому требуется еще больше предусмотрительности и осторожности. Необходима более активная вовлеченность международного сообщества в этот процесс, прежде всего, активизация сопредседателей Минской группы ОБСЕ и задействование всех тех международных механизмов, которые являются основой и фундаментом урегулирования этого конфликта.

Немедленно должны прекратиться боевые действия и международным переговорам, механизмам должна быть предоставлена возможность вести процесс к деэскалации и мирному соглашению>, - заявил Давид Залкалиани, передает Грузия-онлайн.

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