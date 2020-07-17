Пятница, 17 Июля 2020 11:46

АрмИнфо.МИД РА отреагировало на угрозу Минобороны Азербайджана нанести ракетный удар по Армянской атомной электростанции в Мецаморе.

Так, в заявлении МИД РА, поступившем в АрмИнфо, в частности говорится: "Прозвучавшая угроза Министерства обороны Азербайджана нанести ракетный удар по армянской атомной электростанции в Мецаморе свидетельствует о степени отчаяния и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана.

Действия, которыми угрожает Министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом, и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана.

Более того, выступая с такого рода заявлениями, руководство Азербайджана представляет собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного народа.

Мы решительно осуждаем ядерные угрозы со стороны Азербайджана, которые свидетельствуют об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества. Азербайджан должен немедленно публично отказаться от данных угроз".

Ранее, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что армянская сторона не должна забывать о том, что самые современные ракетные системы, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что приведет к большой катастрофе для Армении.