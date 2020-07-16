Четверг, 16 Июля 2020 23:14

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с руководителями аккредитованных в Армении дипломатических представительств, в ходе которой представил послам ситуацию, сложившуюся в результате продолжительных агрессивных действий ВС Азербайджана в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает пресс-служба МИД, министр обратил внимание на нарушение со стороны Азербайджана ранее достигнутой договоренности о прекращении боевых действий и их возобновлении 16 июля в направлении государственной границы Армении на участке сел Мовсес и Айгепар Тавушской области. По словам министра, эти действия азербайджанской стороны были преднамеренно направлены на гражданскую инфраструктуру и население.

Глава внешнеполитического ведомства Армении особо подчеркнул необходимость прекращения огня и полного восстановления перемирия 1994г, его сохранения и укрепления.

В контексте региональной безопасности и стабильности Зограб Мнацаканян осудил заявления военно-политической элиты Турции, направленные на расшатывание системы безопасности региона и открытую поддержку агрессивным действиям Азербайджана.