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 Четверг, 16 Июля 2020 23:10

Депутат: Ереван совершенно уверен и спокоен

Депутат: Ереван совершенно уверен и спокоен

АрмИнфо. Позиция Армении однозначна и ясна: мы рассматриваем данные события как результат многолетней подготовки азербайджанского общества со стороны властей Азербайджана к неизбежности военного решения Карабахского конфликта и невозможности решать данный конфликт дипломатическим путем. Это постоянное торпедирование переговорного процесса, а также антиармянская риторика, которая была направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию, подготавливая ее к таким провокациям.

Такое мнение выразила в интервью программе Егора Куроптева Пограничная ZONA на радио <Эхо Масквы> депутат армянского парламента, член комитета по внешней политике Ануш Беглоян.

По ее словам, Армения считает посягательство на свою суверенную территорию проявлением милитаристских намерений Азербайджана и тот факт, что беспилотники азербайджанской армии были сбиты на глубине 19 км внутри территории Армении говорит еще и о том, что данная провокация имеет далеко идущие планы.

Отвечая на вопрос, не является ли эскалация конфликта, которая произошла не на линии соприкосновения войск в Карабахе, а на границе между Арменией и Азербайджаном диким и трагическое стечением обстоятельств и случайностей, так как Азербайджан не подготавливал войска и стороны обвиняют друг друга, Беглоян отметила, что армянская сторона доказала, что заявления, которые ею делаются - взвешенные и подтверждаются фактами. <Могу привести один показательный пример - когда на границе Арцаха (Карабах) были поставлены мониторинговые системы американского производства, количество обвинений со стороны Азербайджана в том, что армянские войска нарушают перемирие, сильно уменьшилось, потому что эти мониторинговые системы очень хорошо показали, кто на самом деле осуществляет провокации на линии разведения войск. МО Армении уже представило всю цепочку событий: абсолютно необоснованно колонна машин двинулась в сторону армянских позиций, открыла огонь, после чего огонь был подавлен со стороны армянских вооруженных сил. Дальнейшая эскалация событий была со стороны Азербайджана>, - подчеркнула депутат.

Как заявила Беглоян, Ереван совершенно уверен и спокоен. <Мы полны решимости защищать безопасность своих граждан и не позволить агрессору каким-либо образом нарушать спокойствие пограничных регионов. Чтобы обеспечить безопасность наших людей, мы готовы на любые ответные действия. Даже на такие, которые позволят нам зафиксировать новые позиции в военном смысле, чтобы избежать подобных нападений в будущем>.

<Мы уже получаем достаточно широкий резонанс от международного сообщества. Очень хорошо, что министр иностранных дел России сделал заявление о недопустимости со стороны одного из членов Минской группы вмешательства в конфликт на одной из воюющих сторон. Это позитивный резонанс. С другой стороны - мы, конечно, ожидали бы более содержательной поддержки от ОДКБ. Армения является одним из основателей этой организации. Хотелось бы, чтобы этот военно­политический союз не сохранял нейтральную позицию, а все-таки вспомнил бы о том, что речь идет об агрессии в отношении одного из своих членов. Мы бы хотели, чтобы данная позиция четче прослеживалась в заявлениях ОДКБ и позициях руководства ОДКБ>, - отметила Беглоян. 

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