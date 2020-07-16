Четверг, 16 Июля 2020 20:54

АрмИнфо. По положению на 11:00 16 июля в Армении было зарегистрировано 554 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 583, скончалось 15 граждан (в возрасте от 60 до 88 лет), 14 из них имели сопутствующие хронические заболевания.

Как сообщает министерство здравоохранения, общее число заразившихся коронавирусом в Армении составило 33 559, выздоровели 21 931 граждан, количество летальных исходов достигло 607.

На данный момент фактическое лечение получают 10 832 граждан, в общей сложности было проведено 141 410 тестов.