Четверг, 16 Июля 2020 20:53

АрмИнфо. Следственный комитет Армении выявил новые факты, связанные с уголовными делами в отношении известного армянского криминального авторитета Арама Варданяна по кличке <Встречи Апер>. Речь идет о фальсификации документов, вымогательстве, похищении человека с целью ограбления и покушение на убийство.

Варданяну предъявлено обвинение пo 1691 (предоставления ложной информации в ЗАГС), 325 (подделка, продажа или использование документов, штампов, печатей, документов, регистрационных номеров транспортных средств), 182 (вымогательство), 38-176 (организация ограбления), 38-131 (организация похищения человека), 38-34-104 (организация покушения на убийство) статьям УК РА. Орган осуществляющий следствие обратился в суд для избрания я отношении Варданяна меры пресечения в качестве ареста, 15 июля данное ходатайство было удовлетворено.