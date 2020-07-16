Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались до 15 июля. После незначительного спокойствия сегодня ночью боестолкновения возобновились. ВС АР периодически подвергают артиллерийскому обстрелу армянские приграничные села. Жертв среди населения нет, однако повреждена гражданская инфраструктура. По официальным данным, с армянской стороны погибли 4 военнослужащих, с азербайджанской - 12, в том числе два высокопоставленных офицера. ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900.

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