Четверг, 16 Июля 2020 19:41

АрмИнфо. В России работают над нормализацией ситуации на границе с Азербайджаном и Арменией. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

<МИД и Минобороны России работают с Арменией и Азербайджаном с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации и ее

нормализации>, - сказала Захарова.

Коснувшись возможность встречи главы МИД РФ с коллегами из Армении и Азербайджана в свете обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, Захарова отметила, что в случае организации таковой об этом будет сообщено своевременно.