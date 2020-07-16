АрмИнфо. Вооруженные силы (ВС) Армении позволили азербайджанским солдатам вынести с нейтральной зоны трупы своих солдат. Соответствующую видеозапись на своей странице в фейсбуке разместила пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушаник Степанян.
Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались до 15 июля. После незначительного спокойствия сегодня ночью боестолкновения возобновились. ВС АР периодически подвергают артиллерийскому обстрелу армянские приграничные села. Жертв среди населения нет, однако повреждена гражданская инфраструктура. По официальным данным, с армянской стороны погибли 4 военнослужащих, с азербайджанской - 12, в том числе два высокопоставленных офицера. ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900.