Четверг, 16 Июля 2020 19:38

АрмИнфо.. Между правительствами Армении и Казахстана сегодня подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти в Республику Армения.

Так, согласно сообщению МИД РА, документ был подписан в Нур-Султане послом РА в Казахстане Гагиком Галачяном и министром энергетики РК Нурланом Ногаевым.

Согласно сообщению, соглашение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами, созданию благоприятных условий для развития торгово-экономических связей и повышению деловой активности.

Как ранее сообщало АрмИнфо, правительство РА на заседании 2 июля одобрило к подписанию армяно-казахстанское соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере нефтепродуктов.

По словам министра территориального управления и инвестиций РА Сурена Папикяна, поставки казахстанских нефтепродуктов будут осуществляться в рамках утвержденных объемов и видов. При этом, данная продукция будет освобождена от таможенных выплат. До 1 декабря каждого года будет составляться индикативный баланс на следующий год, по которому ежегодно будут утверждаться протоколы, в которых будут представлены объемы и виды нефтепродуктов.

В свою очередь, вице-премьер Тигран Авинян отметил, что соглашение разрабатывалось достаточно длительный период времени - порядка 1,5 лет. Поставки казахстанских нефтепродуктов дадут возможность повысить конкуренцию на внутреннем рынке, положительно скажется на экономике страны.

Отметим, что в конце прошлого года вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов отмечал, что идет активная работа по подписанию соглашения с Арменией. "Армянская сторона все наши предложения по тексту соглашения приняла. Мы после того, как все с ними согласовали, отправили соглашение на внутригосударственные процедуры. Есть несколько нестыковок между согласующими министерствами. В частности, МФ РК и Министерством торговли и интеграции. Разные видения по отдельным формулировкам", - рассказал вице-министр, добавив, что планируется снять вопросы, и тогда в январе следующего года Казахстан сможет стать экспортером нефти и нефтепродуктов в Армению.