Четверг, 16 Июля 2020 18:17

АрмИнфо. Следственный комитет Армении возбудил 13 уголовных дел по факту обстрелов на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, 12 уголовных дел возбуждены по 34-104 ( Попытка убийства - Ред.) и 185 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества - Ред.) статьям УК РА, одно уголовное дело только по статье 34-104 ( Попытка убийства - Ред.) УК РА.

Отметим, что с 13 по 14 июля ВС Азербайджана обстреляли приграничные армянские села Айгепар, Чинари, Норашен, Неркин Кармир Ахпюр, Тавуш и город Берд. В ходе обстрелов в селе Айгепар было повреждено 9 домов, машина <Форд транзит>, коньячный завод, Тавушское отделение Государственной пограничной службы Полиции Армении. В результате обстрела Государственной пограничной службы Полиции Армении двое полицейских получили ранение.

В селе Чинари повреждено 4 дома, машина <ГАЗ 53>. В селе Неркин Кармир Ахпюр повреждено 6 домов, в городе Берд коньячный завод, в селе Норашен машина <УАЗ>, в селе Тавуш одна могила на кладбище. Жертв удалось избежать только потому что жители домов и сотрудники заводов успели укрыться в убежище. Уголовные дела приняты в производство.

В рамках предварительного следствия проводится ряд необходимых следственных действий, назначены экспертизы. Предварительное расследование уже подтвердило, что пограничные населенные пункты Республики Армения, гражданские объекты, были преднамеренно обстреляны азербайджанскими вооруженными силами по мотивам национальной ненависти.