Четверг, 16 Июля 2020 18:08

АрмИнфо. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента Испании) ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил член парламентской фракции <Мой шаг> Арман Егоян.

При этом он добавил, что в скором времени документ будет рассмотрен в верхней палате Сената. Он также добавил, что в Италии для завершения процесса ратификации осталось только провести голосование в Палате представителей, поскольку этот вопрос уже ими обсуждался и был ратифицирован Сенатом в сентябре прошлого года. В Португалии, третьей стране, которая еще не ратифицировала соглашение, оно вскоре будет включено в повестку дня пленарных заседаний однопалатного парламента страны. После процесса ратификации в этих трех странах соглашение вступит в силу в полном объеме. Отметим, что документ был подписан 24 ноября 2017 года и ратифицирован армянским парламентом 11 апреля 2018 года. На сегодняшний день функционирует около 70% соглашения.