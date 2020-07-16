Четверг, 16 Июля 2020 17:46

АрмИнфо. Состояние 48-летнего жителя села Чинари Тавушской области РА Арамаиса Овакимяна, пострадавший в результате удара БПЛА противник,а врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян, у Овакимяна ожоги около 10% поверхности тела, множественные переломы бедренной кости. При этом она отметила, что позже будет дана дополнительная информация о состоянии его здоровья.

Вместе с тем она подчеркнула, что в связи со сложившейся ситуацией делается все для правильной организации медицинской помощи в регионе, больницы оснащены медицинским персоналом и необходимыми предметами.