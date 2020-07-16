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 Четверг, 16 Июля 2020 17:43
Ани Мшецян

Рустам Бакоян: Десятки проживающих в Армении езидов готовы в случае необходимости отправиться на границу

Рустам Бакоян: Десятки проживающих в Армении езидов готовы в случае необходимости отправиться на границу

АрмИнфо.  Езидская община Армении осуждает провокационные действия Азербайджана на границе. Об этом в ходе заседания в Национальном Собрании заявил депутат от фракции <Мой шаг>, езид по национальности Рустам Бакоян.

<Последние провокационные действия Азербайджана удостаиваются достойного ответа со стороны руководства Армении. Езидская община Армении осуждает провокационные действия Азербайджана на границе. Десятки езидов, проживающих в Армении готовы в случае необходимости отправиться на границу и защищать нашу общую границу>,- подчеркнул депутат.

Бокоян призвал всех езидов мира активно сотрудничать с армянской диаспорой, чтобы иметь возможность дать четкий дипломатический ответ на провокационные военные действия Азербайджана.

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