Четверг, 16 Июля 2020 17:40

АрмИнфо.Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян 16 июля с трибуны парламента обратился к вице-премьеру правительства, коменданту по чрезвычайному положению Тиграну Авиняну.

Марукян, в частности, заявил: <Сложилась следующая ситуация, огромное число наших соотечественников, которые сейчас находятся в России и странах-членах СНГ хотят вернуться в Армению на своих автомобилях. Однако, им не удается это сделать путем чартерных рейсов.

Я обращаюсь к коменданту по ЧП Тиграну Авиняну, прошу вас, попытайтесь найти возможные варианты решения этой проблемы. Обсудите этот вопрос с нашими грузинскими коллегами, пусть гражданам Армении предоставят возможность въехать на территорию Грузии и вернуться на родину на своих автомобилях>,- подчеркну депутат.