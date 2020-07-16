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 Четверг, 16 Июля 2020 17:30
Александр Аванесов

В Армении будет усилена защита государственного языка на отечественных телеканалах

В Армении будет усилена защита государственного языка на отечественных телеканалах

АрмИнфо.  В Армении будет усилена защита государственного языка на отечественных телеканалах.

Парламент страны на заседании 16 июля во втором и окончательном чтении принял проект закона "Об аудиовизуальных медиа" и поправки в законе "О лицензировании".

По словам соавтора документа, депутата НС от правящей фракции "Мой шаг" Ваагна Тевосяна, 20 июля 2020 года истечет строк действия лицензии на общественный мультиплекс. Предусмотрено проведение нового конкурса, победитель которого уже с 1 января 2021 года  сможет начать оказывать  услуги.  По этой причине, важно, чтобы закон был представлен раньше предстоящих тендеров, чтобы все участники были в курсе о новых правилах игры. Ныне действующий закон "О телевидении и радио" абсолютно не регулирует эти сферы, утратив свою актуальность. Об этом свидетельствует и деятельность Комиссии по телевидению и радио, которая призвана контролировать и регулировать сферу, обеспечивать свободу мнений.  Согласно авторам законопроекта, граждане Армении имеют право на получение достоверной информации, а средствам массовой информации должна быть гарантирована редакционная независимость и свобода выражения мнений.  Кроме того,  целью законодательного пакета является обеспечение независимости органа, регулирующего сферу услуг медиа, развития и безопасности пространства аудиовизуальной информации, предоставления различных аудиовизуальных программ. В проекте определен статус распространителей аудиовизуальных медиауслуг, аудиовизуальной информации, регламентированы порядок лицензирования,  разрешения и оповещения, основы прав и обязанностей, а также отношения, возникающие в процессе деятельности.  По мнению авторов законодательной инициативы, ожидается, что принятие проекта повысит качество продуктов вещания, создаст благоприятное правовое поле, а также равную конкурентную среду, что обеспечит повышение качества журналистики, медиаграмотности, приведет к снижению проявлений ненависти, сделает медийное управление эффективным. Документ также будет способствовать прозрачности прав собственности в СМИ, а также обеспечит надежность медийных продуктов и индивидуализацию ответственности.

Законодательной инициативой также усиливается защита государственного языка, предполагается переход на армянский язык независимо от формы собственности телеканалов, а также дублирование программ на других языках или их сопровождение субтитрами.

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