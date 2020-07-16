Четверг, 16 Июля 2020 17:12

АрмИнфо. В последние дни в Минобороны Армении поступают многочисленные звонкы от отдельных лиц, отдельных групп и организаций азатамартиков (воины освободители -ред.) с просьбой организоваться и отбыть на передовую. Об этом говорится в заявлении Минобороны РА.

В оборонном ведомстве выразили свою глубокую признательность гражданам за готовность содействовать защите рубежей Родины, при этом подчеркнув, что на данный момент необходимости в помощи добровольцев нет.

"ВС Армении продолжают уверено выполнять все поставленные перед ними задачи, полностью контролируя ситуацию по всему периметру госграницы, нанося достойный контрудар любой провокации противника. Если возникнет необходимость в добровольцах, Министерство обороны сделает специальное заявление", - говорится в сообщении МО РА.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались до 15 июля. После незначительного спокойствия сегодня ночью боестолкновения возобновились. ВС АР периодически подвергают артиллерийскому обстрелу армянские приграничные села. Жертв среди населения нет, однако повреждена гражданская инфраструктура. По официальным данным, с армянской стороны погибли 4 военнослужащих, с азербайджанской - 12, в том числе два высокопоставленных офицера. ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900.