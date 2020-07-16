Четверг, 16 Июля 2020 17:09

АрмИнфо. Официальную информацию постоянно сообщает пресс-секретарь Министерства обороны. Мы должны передавать международному сообществу то, что происходит. Об этом в беседе с журналистами заявил спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.

Спикер подчеркнул, что Азербайджан осуществил провокацию на границе с Арменией. <Эти действия получили адекватный отклик со стороны наших вооруженных сил. Попытка диверсии была предотвращена.

Как всегда, в этот раз Вооруженные силы Азербайджана не удовлетворены тем, что ведут огонь только по нашим военным, они также стреляют по мирным жителям и по селам. Мы видели, что некоторые из снарядов упали на дома мирных жителей>,- подчеркнул Мирзоян.

Председатель Национального Собрания подчеркнул, что все действия Азербайджана, достойны осуждения, они являются вопиющим нарушением всех международных конвенций.