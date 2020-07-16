Четверг, 16 Июля 2020 17:07

АрмИнфо. Представители внешнеполитического ведомства и парламентарии по своим каналам подробно информируют всех международных партнеров, и все международные структуры, в которых состоит Армения о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом в беседе с журналистами заявил спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.

<Я сам лично направил письма главе Европейского парламента, председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ, председателю ПАСЕ, а также нашим коллегам в Парламентской ассамблее ОДКБ>, - напомнил спикер.

По словам Мирзояна, руководство Азербайджана пытается отвлечь общественность страны от внутренних проблем и направить все внимание, на провозглашенного ими внешнего врага - Армению.

Что касается ситуации с ОДКБ, Мирзоян заявил: <ОДКБ призывает стороны к миру. Наши коллеги из ОДКБ отметили, что армянские Вооруженные силы полностью контролируют ситуацию, и необходимости во вмешательстве нет>. Спикер счел весьма символичным то, действия, происходящие в эти дни, не связаны с Карабахом, а происходят на границе с Арменией.