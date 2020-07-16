Четверг, 16 Июля 2020 17:04

АрмИнфо. Международный комитет красного креста находится на связи с соответствующими властями с обеих сторон по факту пленения гражданина Армении Азербайджаном.

Как рассказала в беседе с корреспондентом АрмИнфо руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни, МККК

установило контакт с властями соответствующих заинтересованных сторон по этому вопросу.

При этом Аматуни напомнила, что МККК в качестве гуманитарной организации и нейтрального посредника, уполномочен посещать лиц, задержанных в связи с конфликтом, контролировать их обращение и условия содержания под стражей и предоставлять им возможность поддерживать связаться со своей семьей.

Как ранее сообщило АрмИнфо, в СНБ Армении подтвердили факт пленения Азербайджаном гражданина РА. В ведомстве сообщили, что гражданин Армении, 30- летний житель общины Неркин Хндзорецк Сюникской области Нарек Сардарян пропал с пастбища административной территории общины Горайка во время выпаса собственного скота. "Выяснилось, что Сардарян во время поиска потерявшегося скота, заблудился и оказался на территории Нахиджевана, где и был пленен. Сардаряна характеризуют в качестве патриота, спокойного и трудолюбивого гражданина, у которого никогда не было проблем с правоохранительными органами. У Сардаряна есть семья и несовершеннолетние дети, о которых он заботится. Предпринимаются шаги по возвращению Сардаряна на родину", - подчеркнули в СНБ Армении.