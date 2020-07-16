Четверг, 16 Июля 2020 17:01

АрмИнфо. Пандемия коронавируса еще больше сплотила наши страны и советы безопасности в борьбе против существующих угроз. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, коснувшись того как организовано сотрудничество в рамках ОДКБ, как взаимодействуют партнеры в условиях пандемии коронавируса и о перспективах развития ОДКБ.

При этом он подчеркнул, что в телефонном и телекоммуникационном режимах было организовано постоянное взаимодействие профильных организаций - санитарноэпидемиологических и медицинских служб, миграционных структур, регуляторов в сфере авиатранспорта и туризма, решались вопросы по линии министерств по чрезвычайным ситуациям и министерств обороны.

"Со стороны России оказывается гуманитарная помощь нашим партнерам, в частности в поставке наборов тест-систем для выявления заражений коронавирусом COVID-19.

В Республику Армения доставлены передвижные лаборатории и тест-системы для обследования личного состава Вооруженных Сил Армении и 102-ой российской военной базы.

В рамках совершенствования системы коллективной безопасности с учетом нового вида угроз готовы предложить нашим союзникам рассмотреть вопрос включения в состав специальных сил и средств ОДКБ медицинских подразделений и сил радиационной, химической и биологической защиты", - сказал Нургалиев.

Отметим, что мобильная биолаборатория была доставлена из России в Армению 7 апреля, а уже 8 апреля была развернута и начала проводить тесты. Благодаря этой лаборатории было проведено несколько тысяч тестов на коронавирус в ВС Армении и 102-РВБ.