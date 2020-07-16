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 Четверг, 16 Июля 2020 16:04
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: Вооруженные силы Армении с честью выполняют возложенную на них миссию

Премьер-министр РА: Вооруженные силы Армении с честью выполняют возложенную на них миссию

АрмИнфо. Вооруженные силы Армении с честью выполняют возложенную на них миссию. Об этом 16 июля на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что текущей ночью в 03.40 по местному времени отряды специального назначения азербайджанских вооруженных сил численностью

свыше 100 человек предприняли диверсионную вылазку в отношении вооруженных сил Армении в районе поста Анвах, вокруг которого расположены населенные пункты Мовсес и Айгепар. Как заметил глава

правительства, события последних дней разворачиваются вокруг именно данного поста. Подразделения армянских вооруженных сил,  заметив продвижение диверсионных групп, заняли круговую оборону, предотвратили их  дальнейшее продвижение.  После ожесточенного боя противник был отброшен на исходные позиции, понеся, по предварительным данным, значительны потери в живой силе и технике. Затем, начиная с 05.20,  азербайджанские вооруженные силы начали обстреливать населенные пункты Мовсес и Айгепар с применением минометов и гаубиц Д-30.  Одновременно противник вновь предпринял попытку захвата поста Анвах, но все эти попытки были пресечены подразделениями ВС Армении, которые полностью контролируют ситуацию. Жертв среди армянских военнослужащих и гражданского населения нет.

Премьер-министр напомнил, что начиная с воскресенья, противник обстреливает населенные пункты Айгепар, Чинари и Неркин Кармахпюр,

нанеся ущерб инфраструктурам.  "Я уже поручил провести исследования, по результатам которых будут даны оценки", - отметил глава правительства.

Ранее сегодня на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщала, что в районе 03:3-30 противник

предпринял попытку диверсионного проникновения, однако вовремя был обнаружен  и отброшен на исходные позиции после тяжелых боев. "Затем, в районе 05:20 ВС АР начали артиллерийский обстрел приграничных общин Айгепар и Мовсес. Огонь велся из минометов и гаубиц Д-30. Перестрелка продолжается.  Жертв с армянской стороны в результате боев нет", - проинформировала Степанян.

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