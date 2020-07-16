Четверг, 16 Июля 2020 16:03

АрмИнфо.Ереванский муниципалитет закупает 100 новых небольших автобусов. Информацию об этом на своей странице в Facebook разместил мэр Еревана Айк Марутян.

"То, что год назад казалось невозможным, теперь стало реальностью", - отметил мэр Еревана. Он подчеркнул, что мэрия намерена приобрести 100 небольших автобусов за счет средств городского муниципалитета. Мэр напомнил, что в апреле был объявлен тендер на закупку 100 12- метровых городских автобусов, закупка которых осуществляется при финансовом содействии со стороны Европейского банка реконструкции и развития. Итоги тендера, как подчеркнул мэр армянской столицы, будут подведены в ближайшие дни.

Он продолжил, что теперь собраны средства из бюджета города на покупку в кратчайшие сроки еще 100 небольших автобусов. Одними из основных требований к участникам нового тендера является наличие низкого пола для подъема инвалидных кресел, отопление и вентиляция, наличие огнетушителя в кабине водителя. "Мы ожидаем, что эта партия небольших автобусов будет в Ереване в ближайшие месяцы, а следующие 100 12-метровых автобусов появятся чуть позже, и у нас уже будет заметное улучшение в одной из наших ключевых сфер - общественном транспорте>, - написал Айк Марутян.